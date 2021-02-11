Голосіївський районний суд Києва заарештував з альтернативою внесення застави у 681 тисячу гривнь чоловіка, обвинуваченого у вербуванні українських моряків з метою експлуатації за кордоном, повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

«31 жовтня 2020 року вказаному учаснику злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена організованою групою). Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з 2015 року, підозрюваний разом зі спільниками підшукував на материковій частині України моряків, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Надалі, через тимчасово окуповану територію АР Крим морським шляхом, моряків доставляли до берегів Туреччини, звідки вони у якості членів екіпажів морських суден переправляли нелегальних мігрантів до країн Європейського союзу», – розповіли у прокуратурі.

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Згідно з повідомленням, частина завербованих громадян України затримали правоохоронні органи Італії і Греції, де вони відбувають покарання.

Наприкінці січня в СБУ повідомляли, що змогли викрити і заблокувати схему незаконної переправки моряків міжнародною компанією в Одесі на територію анексованого Росією Кримського півострова.