Аргентина заявила про свої «законні права» на Фолкленські острови і розраховує на діалог з Британією

Аргентина знову заявила про свої «законні та безстрокові права» на Фолкленські (Мальвінські) острови, Південну Джорджію та Південні Садвічеві острови.

Як повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ країни, уряд Аргентини знову висловлює свою готовність відновити двосторонні переговори, щоб знайти рішення цієї суперечки щодо суверенітету відповідно до відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.



«У цьому контексті Уряд Аргентини бажає підтримувати зрілі відносини зі Сполученим Королівством, які передбачають змістовний і конструктивний діалог… З переконанням, що єдиний можливий шлях відновлення здійснення своїх прав – дипломатичні засоби, Аргентина також підтверджує свою зацікавленість у місії, яку Генасамблея доручила генеральному секретарю ООН з метою надання допомоги сторонам у відновленні переговорів, щоб якнайшвидше знайти мирне вирішення суперечки про суверенітет у питанні Мальвінських островів», – йдеться у заяві МЗС Аргентини.

Буенос-Айрес зазначає, що 191 рік тому – 3 січня 1833 року – Сполучене Королівство силою окупувало Мальвінські острови, територію, над якою Аргентина здійснювала свої права суверенітету з перших днів своєї незалежності, успадкувавши володіння Іспанії в Південній Америці. В Аргентині наголошують, що цей акт «британського уряду був силовим актом, здійсненим у мирний час, який суперечив міжнародному праву і не був погоджений урядом країни».

Британська сторона на цю заяву Аргентини не реагувала.

У 1982 році Аргентина окупувала Фолкленські (Мальвінські) острови. Однак тодішня голова уряду Сполученого Королівства Маргарет Тетчер вирішила не здаватися й відрядила до берегів Фолклендських островів військово-морські сили Великої Британії. Тоді Лондон відстояв свій суверенітет.