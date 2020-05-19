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19 травня 2020, Київ 21:31
Новини | Події

Прокуратура АРК направила до суду справу про держзраду колишньої судді з Криму

Прокуратура АРК не називає ім’я судді, проти якої було порушено справу про держзраду

Прокуратура АРК направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої судді Господарського суду Автономної Республіки Крим за частиною 1 статті 111 КК України (державна зрада).

Як повідомили у прокуратурі, слідство встановило, що громадянка України, будучи суддею Господарського суду Автономної Республіки Крим, після окупації півострова у 2014 році «зрадила Присязі на вірність народу України перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта».

«Брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності», – мовиться у повідомленні.

Прокуратура АРК зазначає, що суддя виносила «судові рішення» у господарських спорах за російським законодавством». У відомстві нагадали, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

При цьому прокуратура не називає ім’я судді.

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