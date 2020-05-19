Прокуратура АРК направила до суду справу про держзраду колишньої судді з Криму

Прокуратура АРК направила до суду обвинувальний акт щодо колишньої судді Господарського суду Автономної Республіки Крим за частиною 1 статті 111 КК України (державна зрада).

Як повідомили у прокуратурі, слідство встановило, що громадянка України, будучи суддею Господарського суду Автономної Республіки Крим, після окупації півострова у 2014 році «зрадила Присязі на вірність народу України перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта».

«Брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу Російській Федерації в проведенні підривної діяльності», – мовиться у повідомленні.

Прокуратура АРК зазначає, що суддя виносила «судові рішення» у господарських спорах за російським законодавством». У відомстві нагадали, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

При цьому прокуратура не називає ім’я судді.