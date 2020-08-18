Вірменія: ключовий свідок заперечує, що розповідав слідству про покупку голосів на виборах

Ключовий свідок у кримінальному провадження щодо лідера головної вірменської опозиційної партії заперечує, що розповідав слідству про покупку голосів під час загальних виборів у 2017 році.

У червні лідер партії «Просвічена Вірменія» Гагік Царукян був позбавлений свого парламентського імунітету через звинувачення в межах розслідування про покупку голосів. Він називає закиди на свою адресу політично мотивованими.

Служба національної безпеки раніше повідомляла, що знайшла докази після обшуків в офісах будівельної компанії в межах іншого провадження.

17 серпня в інтерв’ю Радіо Свобода власник будівельної компанії «Єреваншин» Вазген Погосян зізнався, що отримав від Царукяна велику суму коштів перед виборами 2017 року.

Водночас він заявляє, що 90 мільйонів драмів (близько 185 тисяч доларів), які згадувала Служба національної безпеки, потрібні були, щоб покрити виборчу кампанію «Просвіченої Вірменії», а не скуповувати голоси.

«Усі ці витрати були [пов’язані з] організаційною роботою – орендою офісів, оплатою праці людей за два місяці, покупкою пального, оплатою електроенергії, води, каналізації тощо», – сказав 68-річний бізнесмен.

Він також заперечив заяву Служби національної безпеки про те, що він нібито надав правоохоронцям інформацію про покупку голосів.

«У мене немає проблем з Царукяном. Усе це брехня… Царукян та я знаємо один одного з 1990 року. Я будував його комерційну нерухомість, його казино. Я робив внески у церкву, яку він будував. Я будував все це, і мені платили дуже щедро», – сказав Погосян.

У межах іншого провадження його звинувачують у хабарі, який він нібито дав колишньому голові Комітету міського розвитку. У 2017 році він став депутатом Національних зборів Вірменії, але згодом відмовився від парламентського мандату.

У червні суд Єревана відмовився заарештувати Царукяна. Прокуратура оскаржила рішення суду.

Інші колишні депутати від «Просвіченої Вірменії», Абрахам Манукян та Ванік Асатрян, також перебувають під слідством у межах провадження про підкуп на виборах. Під арештом залишається лише Асатрян.