Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 серпня 2020, Київ 22:03
Новини | Суспільство

«Арсенал» обіграв «Челсі» і став переможцем Кубка Англії з футболу

Кубок Англії з футболу проводять із 1871 року (фото ілюстративне)

У фіналі Кубка Англії з футболу в суботу «Арсенал» обіграв «Челсі» з рахунком 2:1.

Дублем у команді-переможцеві відзначився габонський нападник П’єр-Емерік Обамеянг. У «Челсі» гол у ворота суперника забив форвард американець Крістіан Пулішіч.

Матч на лондонському стадіоні «Вемблі» проходив за порожніх трибун.

Це 14-й раз, коли «Арсенал» стає володарем Кубка Англії. Ця перемога гарантує команді участь у Лізі Європи в наступному сезоні.

Кубок Англії з футболу проводять із 1871 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG