«Арсенал» обіграв «Челсі» і став переможцем Кубка Англії з футболу

У фіналі Кубка Англії з футболу в суботу «Арсенал» обіграв «Челсі» з рахунком 2:1.

Дублем у команді-переможцеві відзначився габонський нападник П’єр-Емерік Обамеянг. У «Челсі» гол у ворота суперника забив форвард американець Крістіан Пулішіч.

Матч на лондонському стадіоні «Вемблі» проходив за порожніх трибун.

Це 14-й раз, коли «Арсенал» стає володарем Кубка Англії. Ця перемога гарантує команді участь у Лізі Європи в наступному сезоні.

Кубок Англії з футболу проводять із 1871 року.