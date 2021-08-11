Київ: біля станції метро «Арсенальна» з’явиться наземний перехід

У Київміськадміністрації повідомили, що в перебігу тендеру визначено компанію з розробки світлофорного об’єкта біля станції метро «Арсенальна».

«Проєктом передбачається облаштування наземного переходу на перехресті вулиць Московської та Грушевського, який буде відповідати вимогам інклюзивності. Арсенальна площа має стати зручною для усіх категорій киян», – повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, новий перехід облаштують системою звукового сповіщення людей з порушенням зору, тактильною плиткою та пониженим бортовим каменем.

«Також проєкт має включати існуючу та проєктну велосипедну інфраструктуру та встановлення велосипедних світлофорів для регулювання велосипедного руху», – зазначив КУсов.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має завершити розробку проєкту до початку грудня цього року.

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Проєкт «Перехід на Арсенальній» оцінюють у приблизно 500 тисяч гривень.