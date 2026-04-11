Екіпаж місії «Артеміда-2» успішно повернувся на Землю

Астронавт Рід Вайзмен дивиться на Землю з космічного корабля «Оріон»
Астронавт Рід Вайзмен дивиться на Землю з космічного корабля «Оріон»

У ніч проти 11 квітня чотири астронавти місії «Артеміда-2» (Artemis II) о 02:07 (за київським часом) успішно приземлилися в Тихому океані біля узбережжя Сан-Дієго після майже 10 днів у космосі, повідомляє американське Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) у соцмережі Х.

Відомо, що близько 03:34 за київським часом членів екіпажу – астронавтів NASA Ріда Вайзмана, Крістіну Кох і Віктора Гловера, а також канадського астронавта Джеремі Гансена зустріла об’єднана команда NASA та військових США. Вони допомогли їм залишити корабель «Оріон» у відкритій воді та доправили на борт корабля USS John P. Murtha. Там екіпаж пройде медичне обстеження, після чого вирушить до Космічного центру Джонсона в Х’юстоні літаком NASA.

Зазначається, що під час місії екіпаж не висаджувався на місяць, астронавти облетіли його, щоб отримати фотографії та провести наукові й технологічні експерименти. Вони вперше випробували системи життєзабезпечення корабля «Оріон».

Астронавти пролетіли загалом 694 481 милю. Ця подорож стала «найвіддаленішою» від Землі точкою, якої коли-небудь сягали люди, перевершивши попередній показник, встановлений астронавтами «Аполлона-13» у 1970 році.

Пролітаючи повз Місяць 6 квітня, екіпаж зробив понад 7000 фотографій місячної поверхні та сонячного затемнення, знятого з борту «Оріона». Серед зображень – захід і схід Землі, ударні кратери, стародавні лавові поля, галактику Чумацький Шлях, а також тріщини та кольорові зміни на поверхні Місяця.

Запуск корабля відбувся 1 квітня (у ніч проти 2 квітня за часом Києва). На борту четверо астронавтів – троє американців та канадець.

«Артеміда-2» – ключовий елемент нової місячної програми США. Під час польоту астронавти мають випробувати систему життєзабезпечення в глибокому космосі. Успіх місії є умовою продовження програми, в рамках якої вже наступного року може бути здійснений пілотований політ із посадкою на Місяці.

Астронавти летять до Місяця вперше за понад 50 років
Астронавти летять до Місяця вперше за понад 50 років
