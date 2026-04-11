Екіпаж місії «Артеміда-2» успішно повернувся на Землю

У ніч проти 11 квітня чотири астронавти місії «Артеміда-2» (Artemis II) о 02:07 (за київським часом) успішно приземлилися в Тихому океані біля узбережжя Сан-Дієго після майже 10 днів у космосі, повідомляє американське Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) у соцмережі Х.

Відомо, що близько 03:34 за київським часом членів екіпажу – астронавтів NASA Ріда Вайзмана, Крістіну Кох і Віктора Гловера, а також канадського астронавта Джеремі Гансена зустріла об’єднана команда NASA та військових США. Вони допомогли їм залишити корабель «Оріон» у відкритій воді та доправили на борт корабля USS John P. Murtha. Там екіпаж пройде медичне обстеження, після чого вирушить до Космічного центру Джонсона в Х’юстоні літаком NASA.

Зазначається, що під час місії екіпаж не висаджувався на місяць, астронавти облетіли його, щоб отримати фотографії та провести наукові й технологічні експерименти. Вони вперше випробували системи життєзабезпечення корабля «Оріон».

Астронавти пролетіли загалом 694 481 милю. Ця подорож стала «найвіддаленішою» від Землі точкою, якої коли-небудь сягали люди, перевершивши попередній показник, встановлений астронавтами «Аполлона-13» у 1970 році.

Пролітаючи повз Місяць 6 квітня, екіпаж зробив понад 7000 фотографій місячної поверхні та сонячного затемнення, знятого з борту «Оріона». Серед зображень – захід і схід Землі, ударні кратери, стародавні лавові поля, галактику Чумацький Шлях, а також тріщини та кольорові зміни на поверхні Місяця.

Запуск корабля відбувся 1 квітня (у ніч проти 2 квітня за часом Києва). На борту четверо астронавтів – троє американців та канадець.

«Артеміда-2» – ключовий елемент нової місячної програми США. Під час польоту астронавти мають випробувати систему життєзабезпечення в глибокому космосі. Успіх місії є умовою продовження програми, в рамках якої вже наступного року може бути здійснений пілотований політ із посадкою на Місяці.



