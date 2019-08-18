Поліція: затриманий блогер, який побив ветерана АТО

Правоохоронці затримали блогера, який 26 липня під Житомиром побив ветерана української воєнної Антитерористичної операції (нині – Операція об’єднаних сил), повідомила поліція Миколаївської області.

«За скоєння хуліганський дій раніше судимий за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами 32-річний мешканець Бердичева переховувався від хмельницьких правоохоронців у Миколаєві. Зловмисник, який має кримінальні прізвиська «Малиш» и «Турик», намагається вести активну діяльність у соціальних мережах», – розповіли поліцейські.

13 серпня правоохоронці повідомили, що блогера Артура Сороченка оголосили в розшук після інциденту з побиттям ветерана АТО.