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18 Серпень 2019, Київ 20:43
Новини | Події

Поліція: затриманий блогер, який побив ветерана АТО

Поліція: блогера затримали в Миколаєві

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Правоохоронці затримали блогера, який 26 липня під Житомиром побив ветерана української воєнної Антитерористичної операції (нині – Операція об’єднаних сил), повідомила поліція Миколаївської області.

«За скоєння хуліганський дій раніше судимий за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами 32-річний мешканець Бердичева переховувався від хмельницьких правоохоронців у Миколаєві. Зловмисник, який має кримінальні прізвиська «Малиш» и «Турик», намагається вести активну діяльність у соціальних мережах», – розповіли поліцейські.

13 серпня правоохоронці повідомили, що блогера Артура Сороченка оголосили в розшук після інциденту з побиттям ветерана АТО.

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