Global Witness: родичі Асада купили 19 квартир у Москві за 40 мільйонів доларів

Родичі президента Сирії Башара Асада купили щонайменше 19 апартаментів у житлових комплексах на території елітарного району «Москва-Сіті», повідомляють розслідування неурядової антикорупційної організації Global Witness і газета Financial Times.

Вартість цього нерухомого майна родичів сирійського лідера експерти оцінюють у 40 мільйонів доларів. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не знають про ці придбання.

«Росія – це абсолютно вільний ринок, дуже багато як громадян (РФ), так і громадян інших країн купують тут об’єкти нерухомості. Це нормальна поширена практика», – заявив він.

Згідно з документами, які отримали розслідувачі, квартири в «Москва-Сіті» з 2013 року отримали члени родини дядька Башара Асада за материнською лінією Мохаммада Махлуфа. 13 об’єктів є в особистій власності двоюрідного брата президента Сирії Хафіза Махлуфа (його звинувачували у тортурах в Сирії) або у власності підконтрольних йому компаній. Двома елітними квартирами володіють дружина іншого двоюрідного брата Асада, впливового сирійського бізнесмена Рамі Махлуфа. Ще три об’єкти в московських хмарочосах були придбані трьома іншими братами Махлуфа. За даними видання, не менш як чотири квартири використовуються як житло.

Всі брати Асада, які мають нерухоме майно в Москві, перебувають під санкціями країн ЄС і США.

Для придбання цього майна переважно використовувалися офшорні компанії, зареєстровані в Лівані, уточнює FT. Їхні представники, як і самі родичі сирійського лідера, не відповіли на запити газети про коментарі.

На думку представника Global Witness, угоди з нерухомим майном є доказом того, як Росія допомагає родині Асада і його союзникам, які ховаються в Москві. Крім цього, з 2015 року Росія надає збройну підтримку силам Асада в сирійському конфлікті, в тому числі за допомогою найманців різних приватних компаній.