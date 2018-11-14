Британські мусульмани закликають Лондон надати притулок виправданій у Пакистані християнці

Британські мусульмани, серед яких троє імамів, приєдналися до закликів надати притулок Асії Бібі, християнці, виправданій у Пакистані за звинуваченнями в богохульстві. Автори листа, надістаного британському міністру внутрішніх справ Саджиду Джавиду, попросили його «чітко заявити, що Велика Британія вітає запит про притулок».

Лист, який також підписали 15 членів парламенту, був оприлюднений 13 листопада, майже через тиждень після того, як матір п’ятьох дітей була звільнена з-під варти після восьми років за ґратами в очікуванні виконання смертного вироку.

Верховний суд Пакистану раніше скасував її переконання, викликаючи насильницькі акції ісламістів, які вимагають її виконання.

Християнка Асія Бібі, виправдана в Пакистані минулого тижня за звинуваченням у богохульстві, була звільнена з в'язниці та переведена в «безпечне місце», повідомили 7 листопада її адвокат і президент Європейського парламенту Антоніо Таяні.

Адвокат жінки, Сайфіл Мулук, зазначив, що Асія Бібі перебуває зі своєю родиною, але він не знає, де саме. Неназвані співробітники служби безпеки заявили, що Асія була звільнена з в’язниці в місті Мултані в провінції Пенджаб і перевезена до нерозкритого місця в Ісламабаді через побоювання нападу на неї.

Верховний суд Пакистану скасував вирок судів нижчих інстанцій 31 жовтня, викликавши цим акції ісламістів, які вимагали страти. Чоловік Асії Бібі, Ашиг Масіх, просить західні країни про притулок, заявляючи, що його родина перебуває у великій небезпеці в Пакистані. Юрист жінки на ім’я Малук уже втік до Нідерландів.

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