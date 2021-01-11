В «Асканії-Нова» масово загинули журавлі. Причиною могло стати протравлене зерно

У біосферному заповіднику «Асканія-Нова» сталася масова загибель занесених до Червоної книги сірих журавлів, повідомили 11 січня Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області та поліція Херсонської області.

За повідомленням Держпродспоживслужби, «на час проведення епізоотичного розслідування було виявлено 46 трупів сірого журавля, загибелі інших видів птиці не спостерігалося».

«За словами директора заповідника, впродовж тижня вимерло близько 185 сірих журавлів, які занесені до Червоної Книги України. Однією з версій слідчих є те, що журавлі могли харчуватись зерном, обробленим хімікатами… для боротьби з гризунами», – вказано в повідомленні правоохоронців.

«Разом з трупами до Херсонської лабораторії були доставлені 2 проби зерна, відібрані на полях біля с. Ясна Поляна та смт. Асканія-Нова, при досліджені зерно виявилось сильнотоксичним. Але лабораторні дослідження не змогли ідентифікувати речовину, якою було протравлено зерно», – інформує Держпродспоживслужба.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України. Також правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до вимирання птахів.