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10 Квітень 2019, Київ 17:17
Новини | Суспільство

Астрофізики вперше показують зображення чорної діри (трансляція)

Фото, надане Європейською південною обсерваторією 10 квітня 2019 року, показує першу фотографію чорної діри і її вогняного ореолу

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Астрофізики показують перше в історії зображення чорної діри. Прес-конференція з трансляцією розпочалася 10 квітня о 16:00 за Києвом. Її транслює Національний науковий фонд США.

Щоб отримати зображення чорної діри, вчені об'єднали вісім телескопів в різних точках Землі в один великий «віртуальний телескоп». Його направили на два об'єкти – Стрілець А* в центрі нашої галактики і ще одну чорну діру в іншій галактиці.

Дослідники вели спостереження за чорними дірами впродовж 10 днів у квітні 2017 року. В результаті вони отримали 500 терабайт даних, обробка яких риваладва роки. Проект щодо отримання першого зображення чорної діри отримав назву «Телескоп горизонту подій».

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