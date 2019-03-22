Американські астронавти вийдуть у відкритий космос, щоб замінити батареї на МКС

Два американські астронавти 22 березня вийдуть у відкритий космос, щоб замінити батареї на Міжнародній космічній станції (МКС), повідомляє НАСА.

Згідно з планом, Енн Макклейн та Нік Гейґ проведуть поза межами своєї космічної домівки шість з половиною годин, знімуть застарілі нікель-водневі батареї на більш потужні літій-іонні.

Макклейн та Гейґ перемістять 135-кілограмові адаптери і перепідключать їх.

Нинішній вихід у космос є першим із трьох запланованих для заміни батарей і виконання інших робіт з технічного обслуговування. У прямому ефірі ці події можна буде побачити на телеканалі NASA.