Влада повідомила про російські атаки на АЗС у Сумах та на півночі Житомирщини

На Житомирщині у Малинській громаді під удар росіян потрапила АЗС, дві людини постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

«Ворог продовжує тероризувати північні райони області. Сьогодні вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають допомогу у лікарні», – написав він у телеграмі.



Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко також повідомив, що війська РФ сьогодні вночі та рано вранці під удар російських дронів автозаправні станції у Зарічному та Ковпаківському районах Сум.

За його даними, поранення зазнав 63-річний водій маршрутного таксі – з множинними тяжкими травмами доставлений до лікарні, а на одній із заправок внаслідок удару сталося загоряння – його вже локалізували.

Російські війська посилили атаки по автозаправках у прикордонних та прифронтових областях, зокрема на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, а також на Миколаївщині та Одещині. За підрахунками експертів, понад 150 атак на автозаправні станції протягом місяця здійснили війська РФ.

Армія РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

