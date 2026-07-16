ISW: війська РФ посилили удари по українській портовій інфраструктурі на узбережжі Чорного моря

Російські війська відновлюють серію ударів по українській портовій інфраструктурі вздовж узбережжя Чорного моря, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зафіксували посилення російських ударів по українській портовій інфраструктурі в Одеській області та суднах, що заходять в українські порти, щонайменше з 10 липня.

В Інституті вивчення війни припускають, що ці російські удари, ймовірно, спрямовані на погіршення української економіки та зменшення експортних можливостей України. Також вони, ймовірно,є відповіддю на нещодавню ударну кампанію України по російських суднах в Азовському та Чорному морях, але така російська ударна тактика не є новою.

ISW нагадує, що російські війська вже давно завдають ударів по українській портовій інфраструктурі протягом усієї війни в рамках ширших зусиль, спрямованих на перешкоджання експорту українського зерна та підвищення вартості доставки через Чорне море, також Москва намагалася використати свої удари по українських портах, щоб отримати поступки від Заходу та України після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи – угоди 2022-2023 років, яка створила безпечний коридор для судноплавства з українських портів для підтримки світових поставок зерна.

У ISW звертають увагу, що Міністерство оборони Росії останніми днями особливо наголошувало на своїх ударах по Одеській області, ймовірно, з метою досягнення інформаційного ефекту.

Місцева влада 14 липня повідомила, що російські війська завдали ударів по двох торгових суднах під прапорами Танзанії та Ліберії, які рухалися Чорноморським коридором, а також по цивільному судну під прапором Маршаллових островів у Одеському міському порту. Також 14 липня український експортер зерна «Кернел Холдинг» повідомив, що російські удари по порту Чорноморськ в Одеській області пошкодили термінал компанії та знищили близько 25 000 тонн соняшникової олії. 15 липня російські атаки продовжилися.

Голова ОВА Олег Кіпер 15 липня заявив, що масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже п’яту добу поспіль – війська РФ цілеспрямовано завдають ударів по мирному населенню, цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі регіону.

Уранці 16 липня влада повідомила про нові російські атаки на Одесу.



