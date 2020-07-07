Військовий аташе Посольства США в Україні йде з посади – дипломати

Посольство США в Україні покидає полковник Томас Куїнн Воффорд, який впродовж останніх трьох років очолював відділ військового аташе, повідомило посольство на своєму сайті у вівторок.

«Протягом останніх трьох років для мене було честю очолювати відділ військового аташе Посольства США, працюючи разом і з американцями та українцями над зміцненням нашого двостороннього оборонного партнерства. Україна перебуває на передовій протистояння російській агресії проти Заходу, і міцність наших оборонних відносин життєво важлива як для національної безпеки США, так і для національної безпеки України», – заявив Воффорд.

У посольстві не вказали точної дати відходу посадовця від обов’язків, вказавши лише, що це відбудеться цього літа.

«Для мене було справжньою честю, яку я ніколи не забуду, працювати разом зі своїми українськими військовими колегами, які продемонстрували величезну хоробрість та патріотизм. Ще довго після від’їзду з Києва я з приємністю повертатимусь до спогадів про знайомство з українськими солдатами, які несли службу у Волновасі та Бахмуті, і те, як вони розповідали, чому записалися до війська – щоб захистити свою демократію», – цитує посольство слова Томаса Куїнна Воффорда.

Він заявив, що після його від’їзду «США продовжуватимуть твердо підтримувати народ України у протистоянні незаконній агресії Росії».

«Ми ніколи не визнаємо спробу Росії анексувати Крим, і будемо продовжувати накладати витрати на Росію доти, доки вона продовжуватиме свою агресію в Криму і на Донбасі. США також продовжуватимуть підтримувати Україну в її прагненні до НАТО», – сказав посадовець.

Полковник Томас Куїнн Воффорд був аташе з питань армії та оборони у Посольстві США в Україні з 2017 року.