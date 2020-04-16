Офіс генпрокурора: два етапи атестації успішно пройшли понад 75% регіональних прокурорів

Два етапи атестації прокурорів регіональних прокуратур успішно пройшли понад 75% учасників – 2383 людини. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

«Щодо прокурорів, які не набрали встановленого прохідного балу, або взагалі не з’явилися на тестування і не повідомили про поважність причин своєї неявки з наданням підтверджуючих документів, ухвалено рішення про неуспішне проходження атестації. Це означає, що вони підлягають звільненню. Також комісії розглянули близько тисячі заяв прокурорів щодо перенесення строків тестування, поданих як напередодні, так і після дня проходження атестації. Члени комісій ухвалили рішення про призначення додаткового дня для складання тестів», – мовиться у повідомленні.

Перші два етапи атестації відбулися на початку березня. Під час них перевіряли знання законодавства та вміння його застосовувати, а також «загальні здібності та навички». На третьому етапі передбачене практичне завдання та співбесіда.

Дати третього етапу атестації та додаткових тестувань з попередніх етапів визначать після завершення в країні карантинних заходів.

Атестація регіональних прокурорів стартувала 2 березня.

Новостворений Офіс генпрокурора почав працювати замість ліквідованої Генпрокуратури 2 січня. Заступник генерального прокурора Віктор Чумак в інтерв’ю Радіо Свобода раніше заявив, що на оновлення органів прокуратури передбачено два роки, але ОГП сподівається впоратися швидше.