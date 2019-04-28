72-річний француз переплив Атлантичний океан у бочці – фото

Агентство «Франс Прес» повідомило про вдалу спробу 72-річного французького мандрівника Жан-Жака Савена перетнути Атлантичний океан у бочці. Як написав журналістам сам Савен, його подорож тривала 122 дні і дев’ять годин й завершилося ввечері 27 квітня, коли він опинився в акваторії Карибського моря. «Подорож завершено. Дякую всім!» – написав Савен.

Він заявив, що збирається знайти порт, де зможе вийти з бочки, а поки що мандрівник дрейфує за течією в бік Флориди. Після того, як буде вже на березі, Савен вирішуватиме, як йому повернути своє судно назад до Франції. Плавання в бочці через океан 72-річний француз пояснив бажанням довести, що «є ще порох у порохівницях». Він додав, що в майбутньому планує самостійно переплисти протоку Ла-Манш.

Жан-Жак Савен – колишній десантник, служив в Африці. Він також працював приватним пілотом і доглядачем національного парку. Тепер, як каже сам француз, він хоче відкрити новий спосіб мореплавання.

Подорож Савена через Атлантичний океан почалося 26 грудня минулого року, коли він відплив від Канарських островів. Розмір бочки, в якій він перебував, – три метри в довжину і два метри в діаметрі. Вона зроблена з фанери і важить 450 кілограмів. Двигунів у бочці немає. Вона пливла лише за допомогою сили вітру і океанських течій.