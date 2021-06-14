Кінопремію «Золота Дзиґа» 2021 року за найкращий фільм отримала стрічка «Атлантида» Васяновича

Найкращим фільмом національної кінопремії «Золота Дзиґа» стала стрічка режисера Валентина Васяновича «Атлантида», повідомила пресслужба Державного агентства з питань кіно.

«Картину «Атлантида», створену за підтримки Держкіно, також визнано найкращою ще у п’яти наступних категоріях: «Найкраща режисерська робота» (премія ім.Ю.Г. Іллєнка) – Валентин Васянович; «Найкраща робота художника-постановника» – Владлен Одуденко; «Найкраща операторська робота» – Валентин Васянович; «Найкращий монтаж» – Валентин Васянович; «Найкращі візуальні ефекти» – Олексій Москаленко», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що режисер Роман Балаян отримав почесну премію за внесок у розвиток українського кінематографа

Лауреатом нагороди «Відкриття року» стала режисер фільму «Погані дороги» Наталія Ворожбит, а лауреатом нагороди «Найкращий документальний фільм» стала стрічка Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин».

Крім того, вперше на «Золотій Дзизі» відзначили фільм за доступність для людей з порушенням зору або слуху – премією за «Найкращий доступний фільм» від організації людей з інвалідністю Fight for Right нагородили стрічку «Забуті».

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Нинішня церемонія вручення «Золотої дзиґи» стала вже п’ятою. Цю національну кінопремію ще називають «українським Оскаром».