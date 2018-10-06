Під Києвом відбувся фестиваль «З війни до миру. Повернення» для підтримки ветеранів АТО

У місті Боярка під Києвом відбувся фестиваль під назвою «З війни до миру. Повернення» за участю волонтерських груп та спілок ветеранів бойових дій на сході України з Києва і Київської області.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у рамках фестивалю психологи презентували свої програми з реабілітації учасників бойових дій та з підтримки їхніх родин, а ветерани ознайомили громаду з діловими досягненнями – «бізнесами ветеранів», які вони відкрили після повернення додому.

«На часі – об'єднання зусиль ветеранських організацій, психологів, медиків, фахівців з розвитку бізнесу задля підтримки ветеранів, їхньої психологічної та соціальної інтеграції у суспільство. На фестивалі вони мають змогу поспілкуватися з психологами, ознайомитися з програмами соціального захисту учасників АТО та з проектами для підтримки приватних ініціатив тощо», – розповіла Радіо Свобода координатор заходу, фахівець з питань соціального захисту ветеранів Ірина Гук.

Засновник волонтерської групи «Фастів. Мир» Едуард Копилов у розмові з Радіо Свобода наголосив: фестиваль «З війни до миру. Повернення» є одним із тих заходів, які допомагають воїнам та їхнім родинам навчитися «безболісно подолати шлях повернення» до мирного життя, а родинам загиблих – відчути піклування, шану та повагу.

У рамках фестивалю працювали спецкурси з надання першої домедичної допомоги, з самооборони, кінологи з підрозділу кінологічної служби Київського обласного управління МВС, була розгорнута виставка військової техніки, а наприкінці фестивалю відбувся концерт за участю відомих гуртів «Широкий лан», «KOZAK SYSTEM», «Нумер 482», розповідає кореспондент Радіо Свобода.

Фестиваль організований і проведений за підтримки керівників Києво-Святошинської районної адміністрації та Києво-Святошинської районної ради, громадських організацій ветеранів АТО Київської області. Як зазначила Ірина Гук, до підготовки фестивалю також були залучені органи МВС Київської області.

За даними Державної служби України у справах ветеранів, станом на 1 жовтня 2018 року статус учасника бойових дій отримали 346 340 людей.