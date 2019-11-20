У Мюнхені на тлі протестів на аукціоні продали речі Гітлера

Попри протести в Німеччині та за її межами у Мюнхені в середу відбувся аукціон з продажу речей нацистських часів, який зібрав сотні тисяч євро, зокрема і завдяки продажу циліндра Адольфа Гітлера.

Аукціонний дім Hermann Historica 20 листопада заявив, що циліндр нацистського лідера обійшовся в 50 тисяч євро, хоча це була не найвища ціна, заплачена за предмет на аукціоні.

Покупець заплатив 130 тисяч євро за посріблену копію книжки «Майн Кампф», антисемітського політичного маніфесту Гітлера, яка колись належала нацистові Герману Герінгу.

На продаж також виставили одяг коханки Гітлера Єви Браун та інші предмети, що належали нацистським лідерам Другої світової війни, таким як Генріх Гіммлер і Рудольф Гесс.

Уповноважений уряду Німеччини із боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн заявив, що такою подією як аукціон речей нацистів їхні злочини подаються як «мізерні».

«Вони поводяться так, ніби торгують абсолютно нормальними історичними об’єктами мистецтва. Але існує небезпека, що нацистські реліквії стануть об’єктами культу для крайніх правих», – сказав Кляйн в інтерв’ю медіагрупі Funke.

Голова Європейської єврейської асоціації рабин Менахем Марголін перед аукціоном заявив, що «саме Німеччина лідирує в Європі за кількістю зареєстрованих антисемітських інцидентів».

«Ми закликаємо німецьку владу змусити аукціонні будинки розголошувати імена тих, хто купує «предмети » і вносити їх у державний «контрольний список», – заявив Марголін.

Понад 6 мільйонів євреїв були вбиті нацистами в часи Голокосту.

Багато предметів, що належали високопоставленим нацистським лідерам, були захоплені солдатами США в останні дні Другої світової війни.