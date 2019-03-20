Австралійський прем'єр-міністр засуджує коментарі Ердогана після теракту в Новій Зеландії

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон засудив коментарі турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана, які він зробив після стрілянини у двох мечетях у Новій Зеландії.

«Президент Туреччини Ердоган зробив заяви, які я вважаю надзвичайно образливими для австралійців», – сказав Моррісон 20 березня.

Ердоган говорив, коментуючи події в місті Крайстчерч, що антимусульманськи налаштоані австралійці будуть «відправлені назад у трунах», як їхні діди в Галліполі під час Першої світової війни.

Галліполі – півострів у європейській частині Туреччини, який був ареною запеклих боїв під час Дарданелльської операції (19 лютого 1915 – 9 січня 1916), яка закінчилася поразкою військ Антанти. Понад вісім тисяч австралійських та новозеландських військовослужбовців загинули, воюючи проти турецьких сил, ця битва вважається важливою подією в історіях обох країн.

Громадяни Австралії та Нової Зеландії щороку в квітні приїздять до Галліполі на меморіальні заходи.

Моррісон заявив, що Ердоган образив пам'ять австралійських і новозеландських солдатів і заявив, що висловлювання «дуже негативні для австралійців і дуже безглузді в цьому дуже чутливому середовищі». «Я чекаю, і я попросив, щоб ці коментарі були уточнені, щоб вони були відкликані», – сказав Моррісон.

У місті Крайстчерч 15 березня загинули 50 людей, ще 40 зазнали поранень, коли 28-річний австралієць Брентон Таррант увірвався зі зброєю в дві мечеті і відкрив вогонь. Ця особа, яка висловлювала расистські погляди, перед початком стрілянини поширила так званий «маніфест», у якому описує мотиви свого вчинку.