Australian Open: українка Снігур вийшла до півфіналу юніорського турніру

Українська тенісистка Дар’я Снігур вийшла до півфіналу юніорського турніру серії «Великого шолому» Australian Open.

У чвертьфіналі 16-річна Снігур обіграла представницю Тайланду Маначаю Савангкав з рахунком 6:4, 6:4. У півфіналі Снігур зустрінеться з першою сіяною турніру Кларою Таусон з Данії.

До цього найкращим результатом українки на юніорських турнірах серії «Великого шолому» було друге коло US Open.

Тим часом визначилися учасники фінального поєдинку у жіночому фіналі. За титул поборються представниця Чехії Петра Квітова та японка Наомі Осака, яка у чвертьфіналі переграла першу ракетку України Еліну Світоліну.

У чоловічій сітці ще не зіграні півфінали