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08 Березень 2019, Київ 21:10
Новини | Політика

Відень висловив протест через рішення України заборонити в’їзд австрійському журналісту

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Австрія висловила протест через рішення України заборонити в’їзд австрійському журналісту Крістіану Вершютцу, який очолює київське бюро суспільної телерадіокомпанії ORF.

Австрійський МЗС планує включити питання свободи слова в Україні до порядку денного зустрічі європейських дипломатів, яка пройде 18 березня в Брюсселі. На думку австрійської влади, дії України ставлять під загрозою свободу преси в країні.

7 березня перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ольга Червакова із посиланням на свої джерела в СБУ повідомила, що Вершютцу заборонили в’їзд до України на один рік.

За її словами, Вершютц «висвітлював події в Україні, широко використовуючи штампи кремлівської пропаганди, тиражуючи фейки від Russia Today», та відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та Криму через неконтрольовані пункти пропуску з території Російської Федерації, чим порушив порядок перетину українського кордону.

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