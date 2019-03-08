Відень висловив протест через рішення України заборонити в’їзд австрійському журналісту

Австрія висловила протест через рішення України заборонити в’їзд австрійському журналісту Крістіану Вершютцу, який очолює київське бюро суспільної телерадіокомпанії ORF.

Австрійський МЗС планує включити питання свободи слова в Україні до порядку денного зустрічі європейських дипломатів, яка пройде 18 березня в Брюсселі. На думку австрійської влади, дії України ставлять під загрозою свободу преси в країні.

7 березня перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ольга Червакова із посиланням на свої джерела в СБУ повідомила, що Вершютцу заборонили в’їзд до України на один рік.

За її словами, Вершютц «висвітлював події в Україні, широко використовуючи штампи кремлівської пропаганди, тиражуючи фейки від Russia Today», та відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та Криму через неконтрольовані пункти пропуску з території Російської Федерації, чим порушив порядок перетину українського кордону.