Україна і Франція домовилися про виготовлення 20 патрульних кораблів

Україна та Франція підписали міжурядову угоду про виготовлення та техпідтримку партії патрульних кораблів. Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Планується, що корабельний склад Державної прикордонної служби України поповниться 20 надсучасними 32-х метровими патрульними кораблями компанії ОСЕА.

«Вони будуть використовуватися для охорони державного кордону на воді, операцій спостереження, нагляду та контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам», – зазначили у МВС.

Уся додаткова комплектація кораблів буде українською.

«Проект вартує 136 мільйонів євро. 15% ми платимо відразу з державного бюджету. І 85% - це спеціальний кредит французького казначейства з мінімальними відсотками. Окрім виробництва та поставок суден, проєкт включає систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування протягом 2 років експлуатації (або 2400 годин), технічну підтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу», – зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Проект розрахований до 2023 року, а перший корабель Україна має отримати у 2021 році.