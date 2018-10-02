Аваков: «злодії в законі» пов’язані зі спецслужбами Росії й фінансують українських депутатів

Більшість «злодіїв в законі» в Україні пов’язані із російськими спецслужбами, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі із міністром із питань безпеки Великої Британії Беном Воллесом.

На думку Авакова, кримінальні авторитети користуються ліберальністю українських законів, «осідають» тут на місяці і «ведуть судові баталії», щоб отримати громадянство.

«За нашими даними, за 60% крадіжок авто і пограбуваннями квартир стоять «злодії у законі». Більшість із них на постійному зв’язку зі спецслужбами РФ. Окрім кримінальних завдань, вони виконують інші політичні замовлення. Наприклад, фінансують діяльність деяких депутатів, щоб вони не підтримували радикальні закони уряду, спрямовані на посилення боротьби з організованою злочинністю», – цитує Авакова прес-служба МВС.

У червні міністр заявив, що в Україні діють «від 80 до 100 «злодіїв у законі».