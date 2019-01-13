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13 Січень 2019, Київ 10:25
Новини | Події

На Чернігівщині перекинувся автобус «Київ-Москва», є постраждалі – поліція

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У Чернігівській області в результаті дорожньо-транспортної пригоди поблизу одного з сіл Козелецького району пасажирський автобус сполученням «Київ-Москва» із 17 пасажирами перекинувся на бік, один з пасажирів постраждав, повідомила прес-служба Національної поліції області.

«Водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб ліг на правий бік. Постраждала одна жінка-пасажир, яка доставлена до Козелецької районної лікарні. Загрози її життю немає. Згодом за медичною допомогою звернулося ще двоє пасажирів», – розповіли в поліції.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Козелецького відділення поліції.

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