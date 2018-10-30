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30 Жовтень 2018, Київ 10:41
Новини | Міжнародні

Росія: одна людина зникла безвісти, четверо травмовані на ремонті крейсера «Адмірал Кузнецов»

Судно «Адмірал Кузнецов» у плавучому доку ПД-50, селище Росляково, Мурманськ, архівне фото, 2011 рік

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Одна людина зникла безвісти, двоє перебувають у реанімації, ще двоє отримують допомогу амбулаторно в російському місті Мурманську після того, як єдиний російський авіаносний крейсер «Адмірал Кузнецов» був пошкоджений через інцидент з плавучим доком ПД-50.

Як повідомляють російські інформагенції, на авіаносець упав кран з висоти приблизно 15 метрів, є ушкодження на корпусі та палубі.

Плавучий док ПД-50, де відбувався ремонт крейсера, затонув у Мурманську в ніч на 30 жовтня. Інцидент стався через раптовий стрибок напруги в електромережі під час спуску корабля на воду.

Міністерство оборони Росії підписало контракт на ремонт «Адмірала Кузнецова» в квітні 2018 року. Планувалося, що корабель буде готовий до кінця 2020 року. Засоби інформації повідомляли, що на ремонт і модернізацію російського авіаносця, який брав участь в операції в Сирії, витратять близько 60 мільярдів рублів (це близько 24 мільярдів гривень).

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