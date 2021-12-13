Зіткнення двох вантажних суден у Балтійському морі: одна людина загинула, ще одна зникла безвісти

Щонайменше одна людина загинула, одна зникла безвісти в результаті зіткнення двох вантажних суден у Балтійському морі, біля південного узбережжя Швеції. Аварія сталася в умовах туману.

Зареєстроване в Данії 55-метрове судно зазнало аварії між данським островом Борнгольм та південним шведським містом Істад, повідомила Морська адміністрація Швеції 13 грудня.

Представник поліції підтвердив, що після того, як судно дотягнули до берега, щоб водолази могли його оглянути, на борту виявили тіло людини. Особу ще не встановлено.

Ще одна людина вважається зниклою безвісти, і надії на те, що її знайдуть живою, мало.

Інше судно, 90-метрове судно, зареєстроване у Великій Британії, пошкоджень не зазнало, екіпаж у безпеці.

На данському судні не було вантажу, про вантаж британського судна не повідомляється.

Причина аварії поки не відома. Проте Шведська прокуратура почала розслідування, перевіряючи можливий факт вживання алкоголю при кермуванні судном і недбальство при судноплавстві.

За даними Данського метеоінституту, температура води в районі, де сталася аварія, – близько 4-6 градусів за Цельсієм.