Військова вантажівка в’їхала у легкове авто на Дніпропетровщині, двоє загиблих – прокуратура

Військова прокуратура Південного регіону повідомила, що прокурори вивчають обставини автоаварії на Дніпропетровщині з участю солдата Нацгвардії, внаслідок якої загинули водій та пасажир автівки.

«20 липня зі сторони Запоріжжя у напрямку Харкова на території Синельниківського району, під час руху колони військової техніки однієї з військових частин Нацгвардії України водій ЗІЛ-131 з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з легковим автомобілем Daewoo Lanos. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир легкової автівки загинули, ще троє пасажирів перебувають у важкому стані. Наразі 20-річний водій військової машини затриманий», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, наразі відкрите кримінальне провадження за статтею про «порушення правил водіння або експлуатації машин». Готується звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу водієві-військовослужбовцю.

Досудове розслідування триває.