Прокуратура розпочала розслідування через травмування 10 військових на Донеччині

Прокуратура Донецької області повідомила про початок розслідування за фактом травмування 10 військовослужбовців внаслідок підриву автомобіля Національної гвардії України.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 червня 2020 року, близько 9:30, під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури «Авдіївський коксохімічний завод» останній у колоні автомобіль «Спартан» підірвався на невстановленому вибухонебезпечному пристрої», – ідеться в повідомленні.

Постраждалим військовослужбовцям надано медичну допомогу.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) КК України.