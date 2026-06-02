Перебої в авіасполученні з Близьким Сходом тривають, хоча деякі авіакомпанії відновлюють польоти

Хоча деякі авіакомпанії почали відновлювати польоти до країн Близького Сходу, перебої, спричинені війною в Ірані, продовжують затьмарювати ситуацію на регіональних авіамаршрутах та рейсах між Європою й Азією.

Регіональні авіакомпанії збільшили пропускну здатність після серйозних перебоїв, пов’язаних з війною, але багато авіакомпаній за межами Близького Сходу досі змінюють маршрути рейсів з Європи до Азії, щоб оминути повітряний простір цього регіону.

Низка європейських та азіатських авіаперевізників призупинили польоти до Тель-Авіва, Дубая, Дохи, Ер-Ріяда, Бейрута, Ербіля, Багдада та Тегерана до літа або осені. Air France призупинила польоти до Тель-Авіва до 14 червня та польоти між Бейрутом і Дубаєм до 17 червня, тоді як KLM призупинила польоти до Дубая до 2 серпня та маршрути між Ер-Ріядом і Даммамом до 12 липня.

British Airways також відклала відновлення польотів до Дубая, Дохи та Тель-Авіва до 1 серпня і планує скоротити кількість рейсів на Близький Схід після їх відновлення. Авіакомпанія також назавжди вилучила Джидду зі свого списку напрямків.

Серед американських авіаперевізників Delta продовжила призупинення маршруту Атланта – Тель-Авів до 18 грудня, але планує відновити рейс Нью-Йорк – Тель-Авів 6 вересня. Air Canada також скасувала свої рейси до Тель-Авіва та Дубая до 7 вересня.

Натомість деякі авіакомпанії відновлюють обмежений графік польотів. Malaysia Airlines оголосила, що відновить обмежені рейси до Дохи з 2 липня. Австралійська Qantas також збільшила кількість рейсів до Риму та Парижа, щоб задовольнити зростаючий попит на європейських маршрутах.