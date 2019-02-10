Щонайменше 21 людина загинула під час авіаудару в Афганістані

Щонайменше 21 людина загинула під час авіаудару в провінції Гільменд на півдні Афганістану.

Сенатор Мохаммад Хашім Алкозай повідомив, що два авіаудари відбулися двома днями раніше в районі Санджін. Там відбуваються протистояння між підтримуваними НАТО військами Афганістану та бойовиками «Талібану»

«Безневинні люди, включно з жінками та дітьми, стали єдиними жертвами авіаударів», – сказав Алкозай.

Афганські сили протистоять угрупованню «Талібан», який контролює близько половини країни й постійно здійснює напади на сили безпеки країни.