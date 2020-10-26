Австралія: у Мельбурні зняли локдаун після того, як у місті не виявили нових випадків COVID-19

В австралійському Мельбурні практично зняли локдаун після того, як у місті не виявили нових випадків COVID-19.

Прем’єр штату Вікторія заявив, що з півночі 27 жовтня в другому за кількістю населення місті країни всі магазини, ресторани, кафе та бари знову зможуть працювати. Крім того, на свіжому повітрі можна буде займатися контактними видами спорту.

З 9 листопада жителі Мельбурна знову зможуть подорожувати на відстань у 25 кілометрів від дому.

Місто перебувало під жорстким локдауном з початку липня. Владу звинувачували в нанесенні необов’язкової шкоди економіці, оскільки вона не знімала обмеження раніше.

Востаннє у штаті Вікторія не фіксували нових випадків COVID-19 9 червня. Згодом почалася друга хвиля захворюваності, і Мельбурн став епіцентром хвороби.

Станом на 26 жовтня в Австралії, населення якої становить 25 мільйонів, виявили 27 500 випадків коронавірусної інфекції. 905 людей померли.