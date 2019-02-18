Австралія підозрює в кібератаці «державних суб’єктів» з іншої країни

Австралія звинувачує в кібератаці на австралійських депутатів «державних суб’єктів», найбільш імовірно – з іншої країни.

Прем’єр-міністр Скотт Моррісон 18 лютого заявив, що сили безпеки розслідують втручання в комп'ютерні мережі великих політичних партій перед майбутніми виборами. Він не уточнив, яку країну підозрюють, однак урядові аналітики називали серед найбільш можливих винуватців Росію, Іран та Китай.

«Якщо говорити про мотивацію, то можна сказати, що Китай є ключовим підозрюваним, хоча Росію не можна виключати», – заявив у коментарі Reuters Ферґус Генсон, голова Міжнародного центру кіберполітики в Австралійському стратегічному інституті.

За його словами, «немає свідчень жодного втручання у вибори». Він додав, що була здійснена «низка заходів для забезпечення цілісності виборчої системи».