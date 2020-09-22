В Австралії намагаються врятувати сотні китів, яких прибило до берега

Сотні китів опинилися на мілині біля західного узбережжя австралійського острова Тасманія. Рятувальники намагаються врятувати морських ссавців. За попередніми підрахунками, близько 90 із 270 китів, що опинилися у пастці на мілководді, загинули з учорашнього дня, відколи з’явилися повідомлення, що їх викинуло на берег.

Рятувальна операція, як повідомляється, ймовірно, триватиме декілька днів. Близько 40 науковців, 20 поліцейських, а також місцеві рибоводи і волонтери долучилися до операції з порятунку китів.

На аерофотознімках видно велику кількість китів на широкій піщаній косі в гавані Маккуорі, приблизно за 200 кілометрів на північний захід від столиці австралійського штату Хобарт.

Кити-пілоти – це різновид океанічних дельфінів, які виростають до 7 метрів завдовжки і можуть важити до 3 тонн.

Вчені не знають, чому китів прибило до берега. «Китові пляжі» є звичайним явищем у цьому регіоні, але таких масштабів не було з 2009 року.