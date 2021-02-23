Facebook скасує заборону на австралійські новини

Компанія Facebook і влада Австралії уклали угоду, що дозволить відновити «найближчими днями» повноцінну роботу соціальної мережі в цій країні, йдеться в заяві компанії. Канберра запропонувала Facebook внести чотири поправки в закон, що зобов’язує Facebook, Google та інші платформи платити новинним сайтам за їхній контент.

Голова австралійського казначейства Джош Фріденберг заявив, що Facebook вкладе десятки мільйонів доларів у місцеві новинні організації, які намагаються скласти конкуренцію більшим ЗМІ.

Поправки, які уряд планує внести 23 лютого, зокрема, передбачають, що при укладанні угоди влада має враховувати, чи внесла платформа «значний внесок у стабільність австралійської новинної індустрії».

Віцепрезидент Facebook Кемпбелл Браун повідомив, що компанія відновить новинний контент із Австралії протягом декількох днів.

«Після подальших обговорень з урядом Австралії ми досягли згоди, яка дозволить нам підтримувати видавців, яких ми оберемо, включаючи дрібних та місцевих», – прокоментував Кемпбелл.

18 лютого корпорація Facebook заблокувала доступ до новин в однойменній соцмережі для своїх користувачів в Австралії. Рішення Facebook було пов’язане з наміром австралійської влади зобов’язати інтернет-гігантів ділитися доходами від реклами з видавцями ЗМІ, які розміщують новини на їхніх платформах. Помилково обмеження торкнулися і сторінок деяких державних служб та громадських організацій. Влада Австралії у відповідь заявила, що американська компанія чинить неправильно.