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Австрія: чинний президент Ван дер Беллен здобуває перемогу на виборах

Александер ван дер Беллен переміг у першому турі голосування, заручившись підтримкою понад 54% виборців

В Австрії на президентських виборах, які пройшли в неділю, перемогу здобуває чинний глава держави Александер ван дер Беллен.

Згідно з попередніми підсумками голосування, оприлюдненими міністерством внутрішніх справ, він набрав понад 54 відсотки голосів. Тим самим ван дер Беллен переміг у першому турі голосування, заручившись підтримкою більше половини виборців. Його обрано на другий шестирічний термін.

Основний суперник чинного президента Франц Розенкранц із правої Партії Свободи набрав близько 19 відсотків голосів і визнав свою поразку.

Ван дер Беллен – колишній глава австрійської партії Зелених. Шість років тому його було обрано президентом у драматичній боротьбі з кандидатом від Партії Свободи – тоді за рішенням суду було проведено повторне голосування, розрив між кандидатами був дуже невеликим.

Цього разу його кандидатуру підтримали майже всі провідні партії – як правляча Народна партія, так і опозиційні соціал-демократи. Вони не висували своїх кандидатів. Нині 78-річний президент набув великої популярності у суспільстві завдяки своїй виваженій позиції під час політичних криз у країні, зокрема гучного скандалу за участю колишнього канцлера Себастьяна Курца. Ван дер Беллен виступав із критикою російського президента Володимира Путіна та вторгнення в Україну.

За конституцією, президент має досить великі повноваження, проте, як правило, він не втручається в діяльність канцлера та виконавчої влади.

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