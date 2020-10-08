У Миколаєві підпалили автомобіль місцевого активіста – поліція

У поліції Миколаївської області повідомили, що слідчі розслідують обставини підпалу минулої ночі у Миколаєві автомобіля місцевого активіста.

«8 жовтня близько 3:28 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автостоянці на вулиці Морехідній у Заводському районі Миколаєва горить автомобіль Ford Fusion. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС. Оглянувши місце події, слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції виявила фрагменти горіння автомобіля та залишки горючої суміші, які з метою встановлення причин пожежі будуть направлені на експертизу. Наразі поліцейські проводять розслідування, у ході якого встановлюватимуть усі обставини події та причетних до підпалу осіб», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, попередбно справу кваліфікували як уУмисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу». За таке передбачається покарання від трьох до десяти років.

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Інформації про постраждалих через інцидент немає. Хто саме є власником спаленого авто, і якою саме громадською діяльністю займається, в поліції не повідомили.