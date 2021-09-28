ОГП повідомив про скерування до суду справи про крадіжки авто зі штрафмайданчиків – судитимуть 13 людей

В Офісі генерального прокурора повідомили про скерування до суду обвинувального акту стосовно 13 членів злочинної організації із крадіжок автомобілів зі штрафмайданчиків.

«Розслідуванням встановлено, що злочинна організація розробила схему та займалася незаконним заволодінням транспортними засобами зі штрафмайданчиків в Києві та низці інших областей. Залучивши до своєї діяльності одного з керівників місцевого відділу виконавчої служби, вони виготовляли підроблені документи на видачу авто. Також до злочинної схеми було залучено працівника сервісного центру за допомогою якого вони узаконювали користування викраденими автівками. Наразі доведено 21 епізод їх злочинної діяльності. Членами злочинної організації потерпілим спричинено понад 17 млн грн шкоди», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обвинуваченим інкриміновано низку статтей ККУ (Створення та участь у злочинній організації, незаконне заволодіння транспортними засобами, підроблення документів, несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту).

За даними ОГП, у ході слідства всі викрадені автомобілі були знайдені та вилучені, а збитки відшкодовано.