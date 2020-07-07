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07 липня 2020, Київ 15:15
Новини | Події

На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти», викрали пістолет охоронця та понад 2,5 млн грн

За даними правоохоронців, наразі тривають слідчі дії, нападників розшукують

У поліції Полтавської області повідомили, що встановлюють осіб, які здійснили напад на автомобіль «Укрпошти».

«Близько 10-ї години 7 липня до поліції Полтавщини надійшло повідомлення, що поблизу села Тишки Лубенського району невідомі підірвали автомобіль «Газель», який належить «Укрпошті», та заволоділи грошима в сумі понад два з половиною мільйони гривень та табельним пістолетом охоронця. Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження. Наразі поліція здійснює оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання особливо небезпечних злочинців», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, наразі вирішується питання щодо внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань, попередні статті – замах на вбивство і розбій.

«Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10-ти до 15-ти років або довічне позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, наразі тривають слідчі дії.

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