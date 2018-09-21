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22 Вересень 2018, Київ 07:09
Новини | Події

На Сумщині загорівся автобус, який перевозив дітей – поліція

Унаслідок пожежі в автобусі на Сумщині ніхто не постраждав

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У Сумській області загорівся автобус, у якому перебували 20 вихованців Хоружіського центру соціально-психологічної реабілітації дітей у супроводі двох педагогів, повідомила поліція регіону. Ніхто з них не постраждав.

За попередніми даними, під час руху загорівся моторний відсік автобусу, який належав центру. Усі встигли залишити транспорт до того, як вогонь поширився в салон та перекинувся на залишені речі.

Діти та педагоги прямували до одного із санаторних закладів.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини інциденту.

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