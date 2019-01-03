Автодорожні служби в Карпатах перейшли на посилений режим роботи через негоду

Автодорожні служби в прикарпатській Івано-Франківській області переведені на посилений режим роботи, повідомляє прес-служба «Укравтодору» у Facebook 3 січня.

«Через проходження активного циклону можливе ускладнення руху транспорту», – вказано в повідомленні.

«Приведені в готовність власні техзасоби, проведений детальний аналіз наявності протиожеледних та пально-мастильних матеріалів. Поповнено їх запаси вздовж проблемних ділянок доріг. У режимі очікування на проблемних ділянках виставлена дорожньо-експлуатаційна техніка для виконання профілактичних заходів зимового утримання доріг. За потреби підрозділи підсилять технікою з інших областей», – інформує «Укравтодор».

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила зранку 3 січня про ускладнення погодних умов. «3 січня на дорогах України, крім півдня, ожеледиця, у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. Вдень 4 січня випадатиме значний сніг, подекуди з дощем, посилення вітру до 15-20 м/с, місцями в Приазов’ї 25 м/с, хуртовини, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, приріст снігового покриву 15-20 сантиметрів; протягом ночі 5 січня послаблення, вдень 5 січня припинення опадів і явищ», – інформують рятувальники.