У Києві автомат, який обмінює пластикові пляшки на корм для тварин, вже зібрав 68 кг пластику за 9 днів роботи

Автомат «Япомогабокс», встановлений в Києві для обміну пластикових пляшок на корм для безпритульних тварин, зібрав 68 кілограмів пластику, починаючи з першого дня роботи 24 жовтня. Про це в ексклюзивному коментарі розповів один із ініціаторів, керівник благодійного фонду «Япомога» Руфат Раімов.

«Ми зібрали за перший тиждень 54 кілограми пластику, плюс в суботу вивантажили шість кілограм, і в неділю вісім. Тобто загалом десь 68 кілограм. Пляшки порахували від суботи до суботи – 2160, після цього ще не рахували. Ми висипали 68 кілограмів корму це теж поки дані з суботи на суботу», – додав Раімов.

За його словами, спершу за одну вкинуту пляшку автомат висипав у встановлену миску 50 грамів корму. Проте через значний ажіотаж і велику кількість бажаючих нагодувати безпритульних тварин в обмін на пластик, порцію довелось зменшити до 20 грам.

«Я вам скажу чесно, ми коли встановлювали цей бокс, то планували за тиждень відвантажувати мішок пляшок. А зараз ми вивантажуємо два мішка за день!», - сказав Руфат Раімов.

Керівник благодійного фонду розповів, що автомат уже довелось один раз ремонтувати – хтось невдало засунув у нього габаритну пластикову пляшку, яка й вивела пристрій із ладу. Попри скепсис, який Руфат Раімов часто чув, мовляв, вандали відразу пошкодять «Япомогабокс», його зламали не зумисне, а від незнання.

«Ми цей момент допрацьовуємо: запускаємо «Япомогабокс» 2.0 і будемо проводити навчання: як правильно користуватись, як сортувати. Автоматів буде дуже багато. До кінця року плануємо встановити від 5 до 10 автоматів», – розповів Раімов у коментарі Радіо Свобода.

«Япомогабокс» – поки єдиний автомат благодійного фонду «Япомога», встановлений у Києві, вул. Юрія Іллєнка 71.