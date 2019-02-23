Автора «Квантового стрибка Шевченка» підтримують у соцмережах після скасування виставок

Виставку «Квантовий стрибок Шевченка» художника-ілюстратора Олександра Грехова, яка експонувалася у київському метро і яку пошкодив ножем вандал, мали показати ще у Вінниці та Львові, але, як повідомляють Центр інформації про права людини та Громадське, ці заходи було скасовано.

Після цього багато інших користувачів опублікували пости підтримки.

Зокрема, арт-простір Платформа ТЮ в Маріуполі запросив автора провести виставку постерів у себе.

Також один із українських брендів одягу і прикрас оголосив про виготовлення значків за мотивами цієї серії робіт Олександра Грехова.

23 лютого Юрій Павленко (Хорт), якого зафільмували за пошкодженням робіт і який також сам у Facebook узяв на себе відповідальність за інцидент, назвавши це своїм «ножовим мистецтвом» на противагу мистецтву «дегенеративному» , так само публічно заявив про намір розшукати Олександра Грехова. Пізніше, щоправда, опублікував ще один пост, у якому заперечив, що погрожував художнику.

Ще раніше прихильники ідей Павленка пікетували музей Шевченка, який був співорганізатором виставки у метро. На виставці можна було побачити декілька плакатів із зображенням Тараса Шевченка у різних образах – співаків Елвіса Преслі та Девіда Боуї, головного героя «Піратів Карибського моря» Джека Горобця, «Людини-павука», мексиканської художниці Фріди Кало та інших відомих людей і персонажів.