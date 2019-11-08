Чубаров: російські силовики затримали ветеранку кримськотатарського руху Айше Сеїтмуратову

Російські силовики затримали на адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом ветеранку кримськотатарського національного руху 82-річну Айше Сеїтмуратову, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

«На контрольному пункті «Чаплинка» адміністративного кордону між материковою частиною України і Кримським півостровом російські окупанти затримали легендарну 82-річну Айше Сеїтмуратову, кримську татарку, радянського дисидента, журналіста, історика, ветерана кримськотатарського національного руху», – повідомив Чубаров.

Він зазначив, що Сеїтмуратова є громадянкою США. Американський паспорт вона отримала після вигнання із СРСР у 1978 році.

За його словами, Сеїтмуратова постійно живе в Криму. Наразі Меджліс намагається встановити зв’язок із ветеранкою кримськотатарського національного руху.​

Айше Сеїтмуратова є однією з найбільш відомих активісток кримськотатарського руху. Її двічі заарештовували і судили.

У середині 70-х років, щоб не отримати новий тюремний термін, Сеїтмуратова була змушена виїхати до США.

У Сполучених Штатах співпрацювала з Радіо Свобода, Голосом Америки, де вона вела передачі російською, узбецькою та азербайджанською мовами.

У 2001 році Сеїтмуратова заснувала в Сімферополі пансіонат для самотніх людей похилого віку «К'артлар еві», який працює донині на її кошти.