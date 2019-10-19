Протести опозиції в Баку: поліція затримує активістів, центр оточений силовиками

Поліція в Баку затримала десятки опозиційних активістів перед запланованою на 19 жовтня акцією протесту в столиці Азербайджану.

Як повідомляє азербайджанська служба Радіо Свобода, серед затриманих – лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі.

Акція 19 жовтня не узгоджена з владою. Центр міста оточений поліцією, кілька станцій метро зачинені. Також повідомляють про відключення мобільного інтернету в центральній частині Баку.

Опозиціонери запропонували мерії Баку три варіанти місць у місті, де вони хотіли б провести мітинг, але отримали відмову. Як альтернативу мерія запропонувала поселення Локбатан за межами міста, а за участь у несанкціонованій акції пригрозила санкціями аж до кримінальної відповідальності.

Затримання опозиціонерів у Баку почалися ще 17 жовтня. Більшість затриманих звинуватили в дрібному хуліганстві і непокорі поліції і заарештували на терміни від 10 до 30 діб.

Організатори мітингу 19 жовтня – Національна рада демократичних сил – вимагають звільнення політв’язнів, створення умов для демократичних виборів, скасування ліміту на користування електроенергією і природним газом, відновлення виплати дитячої допомоги і вирішення карабахської проблеми.

Правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала владу Азербайджану за відмову опозиції в проведенні мітингу.