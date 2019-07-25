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25 Липень 2019, Київ 14:50
Новини | Міжнародні

Азербайджанський винищувач впав у Каспійське море, пілота шукають

Причини аварії поки що невідомі

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У Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що винищувач Міг-29 військово-повітряних сил країни зазнав аварії під час планових тренувальних польотів.

Як йдеться в повідомленні, за попередніми даними, літак впав у Каспійське море.

Зв’язок з МіГ-29 зник 24 липня о 22:00 за місцевим часом. Пошуки пілота тривають.

Причини аварії поки що невідомі. У Міноборони Азербайджану створили спеціальну комісію з розслідування того, що сталося. Військова прокуратура порушила кримінальну справу.

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