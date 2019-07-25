Азербайджанський винищувач впав у Каспійське море, пілота шукають

У Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що винищувач Міг-29 військово-повітряних сил країни зазнав аварії під час планових тренувальних польотів.

Як йдеться в повідомленні, за попередніми даними, літак впав у Каспійське море.

Зв’язок з МіГ-29 зник 24 липня о 22:00 за місцевим часом. Пошуки пілота тривають.

Причини аварії поки що невідомі. У Міноборони Азербайджану створили спеціальну комісію з розслідування того, що сталося. Військова прокуратура порушила кримінальну справу.