Влада Азербайджану: Україна депортувала опозиційного блогера, його арештували

Державна міграційна служба Азербайджану повідомила 15 грудня, що Україна депортувала в Азербайджан блогера Ельвіна Ісаєва, і що на підставі рішення суду в Баку Ісаєва 14 грудня арештували. За якою статтею порушена справа проти блогера – влада Азербайджану не повідомляє.

«Ельвін Ісаєв, громадянин Азербайджанської Республіки, 1980 року народження, був депортований в Азербайджан 12 грудня 2019 року за порушення імміграційного законодавства України», – йдеться в повідомленні.

Влада України ситуацію наразі не коментувала.

Ісаєв жив у Росії з 1998 року, він отримав громадянство в 2001 році.

У серпні 2019 року Ісаєва затримали, а пізніше суд у російському Санкт-Петербурзі ухвалив рішення про видворення блогера з Росії і позбавив його громадянства Росії, визнавши його паспорт недійсним (через деякий час це рішення було скасовано). Сім’я Ісаєва пов’язувала його затримання в Росії і судове рішення з публікаціями в блозі. У них він критикував керівництво Азербайджану, називав президента Ільгама Алієва диктатором і розповідав про корупцію в Азербайджані.

Дружина Ісаєва Світлана записала відеозвернення до російської влади, в якому заявила, що Ісаєву «надходили погрози, йому обіцяли проблеми і вбивство». «Його депортація в Азербайджан – це політична розправа!» – наголошувала жінка.

Після позбавлення його російського паспорта Ісаєв у кінці вересня поїхав в Україну.

За даними українських ЗМІ, 12 грудня він зник у Києві.

У травні 2017 року Тбілісі схожим чином зник Афган Мухтарли, ще один опозиційний азербайджанський журналіст. Він вийшов із дому без документів і не повернувся додому, а через деякий час влада Азербайджану підтвердила, що він перебуває в Баку і заарештований. Офіційно його звинуватили у «чиненні силового опору представникові влади», а також у незаконному перетині кордону Азербайджану і в контрабанді.