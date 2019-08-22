Ув’язнений в Азербайджані журналіст потребує негайної медичної допомоги – дружина

Ув’язнений азербайджанський журналіст Полад Асланов потребує негайної медичної допомоги, повідомила азербайджанській редакції Радіо Свобода його дружина Гульміра. Жодна допомога у в’язниці йому не надається, вказала Гульміра Асланова.

«Полад сказав мені не приносити жодної їжі до в'язниці, оскільки його організм не приймає її. Він сильно схуд. Останній раз я бачила його 27 липня, і він важив 43 кілограми», – сказала Асланова. Вона додала, що коли її чоловік став розповідати про стан здоров’я по телефону, розмова була різко перервана.

Після того, як дружина подала скаргу в офіс омбудсмена, Асланов знову зміг зателефонувати до своїх родичів, і «ми провели телефонну розмову протягом 15 хвилин, яка була найдовшою з моменту його арешту», розповіла дружина.

Гульміра Асланова також закликала Генеральну прокуратуру країни розслідувати ситуацію з чоловіком.

Головний редактор інтернет-порталів xeberman.com та press-az.com Полад Асланов був заарештований у червні 2019 року за звинуваченням у державній зраді. Слідчі стверджують, що Асланов передав секретну інформацію неназваній країні в обмін на гроші. Асланов відкидає звинувачення, заперечуючи будь-які порушення, заявив його адвокат.

Критики багаторічного президента Азербайджану Ільгама Алієва та його уряду стверджують, що влада часто прагне змусити замовкнути журналістів, правозахисників та прихильників громадянського суспільства. При цьому багато людей в Азербайджані потрапляють до в’язниці.

Алієв заперечує будь-які порушення прав людини. Він отримав владу в 2003 році незадовго до смерті батька Гейдара Алієва, який керував Азербайджаном з 1993 року як президент, а перед тим очолював ще радянський Азербайджан.